الكونتينر.. 20 ألف باب خشبي متوسط إنتاج مصنع وودك سنويًا

قدّم الفنان أحمد داود حلقة اليوم من برنامج الكونتينر على شاشة "أون" من داخل مصنع "وودك" للتجهيزات الخشبية.

وقال المهندس فادي نبيل، نائب رئيس مجلس الإدارة لمصنع "وودك" للتجيهزات الخشبية، إن المصنع استطاع تطوير التجاليد بحيث تكون عازلة الصوت، وذلك عن طريق الميكنة التي استطاعت من خلال أجهزة الكمبيوتر الحديثة.

وعن مرحلة الدهانات، أوضح أنها تعد عن طريق الميكنة بديلاً عن "الأسطرجي" من خلال عدة مراحل ( خط الصبغة لتلوين الأبواب، ثم خط السيلر لغلق مسام الخشب) لافتا إلى أن أهم مايميز الدهانات أنها تجف بشكل فوري.

وتابع "لما بندي صبغة مائية عشان الخشب يشربها، ولدينا نظام تجفيف عن طريق الأشعة تحت الحمراء، ولدينا الدهانات الورنيش تجف باضوء وليس الحرارة بنظام الأشعة فوق البنفسجية".

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة لمصنع "وودك" أن دهان الوش الواحد للأبواب الخشبية داخل المصنع يأخذ 4 دقائق في حين كان يتم تنفيذه قبل الميكنة في أسبوع، مشيرًا إلى متوسط إنتاج المصنع في اليوم يصل إلى 100 باب و20 ألف سنويا.