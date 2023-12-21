الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ3 ملايين جنيه.. ضبط مخدرات بحوزة عناصر إجرامية بالإسكندرية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة "باب شرقى، ثان العامرية" بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:(3عاطلين - لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة باب شرقى وبحوزتهم 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة، وعاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهما 200 طربة حشيش زنة 20 كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.200.000 جنيه تقريبًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة سير التحقيقات.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية الاتجار بالمواد المخدرة ثان العامرية

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