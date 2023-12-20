إحالة تاجر مخدرات بحوزته حشيش وهيروين للجنايات

قررت نيابة دارالسلام الجزئية، بإحالة تاجر مخدرات بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والهيروين بقصد الاتجار إلى محكمة الجنايات.

وفي وقت سابق، طالبت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير وافٍ بها.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط تاجر وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم وكمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.