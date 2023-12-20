الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة تشكيل عصابى لسرقته مداخل عقارات النزهة للجنح

حبس
حبس

أحالت نيابة شرق القاهرة عاملين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأغراض من مداخل العقارات بمنطقة النزهة لمحكمة الجنح.

كشفت التحقيقات أن المتهمين عمال جمع القمامة بمنطقة النزهة وضبطا وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى– باب حديدى لأحد العقارات).

واعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من مدخل العقارات بأسلوب "الخلع" وارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وبيعها لعملائهما "مالك مخزن وتاجر خردة "سيئي النية" تم ضبطهما وبحوزتهما "ميزان - باب حديد"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة تشكيل عصابي سرقة الأغراض منطقة النزهة محكمة الجنح

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