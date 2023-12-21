الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تشارك في فعاليات اليوم الوطني البارالمبي للألعاب البارالمبية

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات "اليوم الوطني البارالمبي للألعاب البارالمبية"، والذي أقيم بالعاصمة الإدارية بمشاركة عدد من الجهات منها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة البارالمبية المصرية.

وتضمن عدد من المنافسات بين الفرق البارالمبية في لعبات كرة القدم للصم والاقزام والمبتورين، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وألعاب القوى ورفع الأثقال والسباحة، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيلا للتعاون والتنسيق بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع اللجنة المصرية البارالمبية، في العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة فى المجال الرياضى.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالمشاركة في فاعليات اليوم الوطني البارالمبي للألعاب البارالمبية، وأكدت على أن مبادرة المجلس "صحتنا فى رياضتنا" تهدف إلى دعم البطل الرياضي البارالمبي وتمكينه رياضيا وتذليل التحديات التي تعيق تقدمه.

وأشادت المشرف العام على المجلس، بالأهداف المرجوة من اليوم الوطني البارالمبي والتي منها إذكاء الوعي لدى المجتمع بأهمية وقيمة الرياضة بشكل عام وإذكاء الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة الرياضة في حياتهم بشكل خاص حيث ستكون سبيل أساسي وحيوي في دعم دمجهم وتقدمهم وتحقيق طموحات ذاتية داخلهم بل ستساعدهم على تقوية مناعتهم ودعمهم من الناحية الصحية.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن كل الجهود الرامية إلى التمكين الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة من شأنها إذكاء الوعي العام لدى الجميع بقيمة ودور الأبطال البارالمبيين ومسيرتهم في الألعاب البارالمبية وفرص نجاحهم وتفوقهم فيها والبطولات التي يتنافسون عليها وهو ما يخلق نوع من التحفيز والتحدي لدى أقرانهم في المجتمع لخوض المنافسة والممارسة.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالتعاون الثلاثي المثمر بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة البارالمبية المصرية، فيما يخص مجال التمكين الرياضي لذوي الإعاقة، موجهة ومقدمة الشكر في هذا الامر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية.

وخلال مشاركتها في فعاليات اليوم الوطني البارالمبي للألعاب البارالمبية استمعت الدكتورة إيمان كريم، إلى الأبطال البارالمبيين في مختلف الألعاب وتعرفت على مسيرتهم الرياضية ودوافع النجاح لديهم، وتحدثت معهم عن مبادرة المجلس "صحتنا في رياضتنا" وتمنت لهم التوفيق في مسيرتهم الرياضية.

الدكتورة إيمان كريم أشخاص ذوي الإعاقة اليوم الوطني البارالمبي العاصمة الإدارية الفرق البارالمبية الكراسي المتحركة

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