مواعيد عرض مسلسل "حدث بالفعل" وأبرز أحداث حكاية "كاملة".. تفاصيل

اثار مسلسل “حدث بالفعل” ضجة كبيرة منذ عرض أولى حلقاته خلال الفترة الماضية، حيث نجح في جذب عدد كبير من الجمهور لمشاهدة حكياته الواقعية والتي حدثت بالفعل، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض المسلسل بشكل مكثف.

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل.

مواعيد عرض مسلسل حدث بالفعل

يذاع مسلسل حدث بالفعل عبر قناتي cbc، وcbc دراما، فيعرض على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادته في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

بينما يعرض على قناة cbc دراما في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

أبرز أحداث حكاية كاملة

وحققت حكاية كاملة نجاح كبير فور عرضها على سي بي سي، والتي تسرد حكاية فتاة تدعى “كاملة” تعاني من عقدة نفسية بسبب تنمر والدها على جسدها الممتلئ، ومعاملته القاسية مع والدتها منذ طفولتها، تبدأ في رؤية طفلة صغيرة تطاردها أينما تذهب ولا أحد يراها غيرها، كما أنها ترفض فكرة الارتباط، لتأخذ الأحداث منحنيات عديدة حول الشخصية وما تتعرض له.

أبطال مسلسل “حدث بالفعل”

المسلسل يضم مجموعة من النجوم منهم غادة عبدالرازق وماجد المصري وشيرين رضا ودينا الشربيني ومحمد أبو داوود ورنا رئيس وكريم فهمي وبسمة وسينتيا خليفة وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم وفادي النجار وسلمى أبو ضيف وخالد أنور وآخرين، وهو من تأليف فادي النجار وإخراج محمد هشام الرشيدي.

تفاصيل حكايات مسلسل حدث بالفعل

حدث بالفعل مكون من 15 حلقة مقسمة لـ 5 حكايات، هي (ريش أبيض - قرض شخصي - تحت الحزام - كاملة - لو بعد حين)، وتذيع قناة cbc خلال الأيام المقبلة القصة الخامسة والأخيرة من مسلسل حدث بالفعل والتي تحمل اسم “لو بعد حين”، والتي تدور حول يسرا المذيعة المشهورة، التي تسعى للشهرة والثراء، وهى على علاقة جيدة جدًا بأهلها ولكن لا تمتلك الوقت لزيارتهم وتكتفي بمكالمة تليفونية يومًيا ولكن تنهار حياتها عند اختفاء والديه في أحداث مريبة وتبدأ يسرا وأختها سمر في رحلة البحث عنهما

جدير بالذكر أن يتكون مسلسل حدث بالفعل من عدة حكايات منفصلة، مستمدة جميعها من قصص حقيقية، بدأ عرض أولى حكايات مسلسل حدث بالفعل منذ فترة، بعنوان تحت الحزام، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وكل من الفنان خالد أنور، والفنانة سلمى أبو ضيف، وآخرين، ودارت أحداث الحكاية في 3 حلقات، في إطار تشويقي درامي، حول الدكتورة عاليا -غادة عبد الرازق-، التي تحب ابنها أكثر من اللازم، مما يدفعها هذا الحب لقتل خطيبته، خوفًا من إبعادها له عنها.