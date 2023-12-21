"السلع التموينية": ممارستان لشراء 31 ألف طن زيت صويا و10500 طن زيت عباد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 9 لعام 2024/2023 للزيت الخام المستورد لتوريد كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.

تعزيز أرصدة السلع الأساسية

وذكرت الهيئة- في بيان- اليوم الخميس- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها بحد أدنى 5 آلاف طن، في الفترة وصول من 14 إلى 29 فبراير 2024 و/أو من 1 إلى 15 مارس 2024، لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت تنعقد يوم /الأربعاء/ 27 ديسمبر الحالي، ويقدم المورد أسعاره على أساس السداد At Sight والسداد بتسهيلات موردين 270 يوما وتفاضل الهيئة، ما يحقق مصلحتها، ويلتزم المورد بتقديم السعرين.

توريد زيت خام محلي

في نفس السياق، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 9 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد).

وأوضحت أن العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها، والتسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024، مضيفة أن جلسة فض المظاريف والبت تنعقد يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر الحالي.

ونوهت إلى أن باقي الشروط والمواصفات ستكون طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

أسعار سلع المقررات التموينية

كانت وزارة التموين قد شددت في وقت سابق على ثبات واستقرار أسعار سلع مقررات ديسمبر، وصرفها إلى المستحقين بالأسعار السابقة دون زيادة، الزيت بـ30 جنيها، والسكر بـ 12.60 جنيه للكيلو.

توفر وزارة التموين الأرز المستورد بسعر20 جنيهًا للكيلو، ويصرف للمستحقين ضمن سلع فارق النقاط، أو بالسعر الحر من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتستمر وزارة التموين في صرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية من خلال منافذها، حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينة، بواقع زجاجة زيت للفرد، وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة، وكيلو سكر للفرد وبحد أقصى 6 كيلو للبطاقة.