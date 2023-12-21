الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور رواية "رجل: كلاوس كلامب" عن دار مصر العربية للنشر

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن دار مصر العربية للنشر والتوزيع  رواية "رجل: كلاوس كلامب"، تأليف جونسالو إم. تافاريس وترجمة رولا عادل، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والتي تحل في الـ 25 من شهر يناير المقبل.

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جاء في تصدير الرواية:" تدور أحداث "رجل: كلاوس كلامب" في بلد لا نعرف اسمه، وكعادة جونسالو تافاريس، تدور أحداث الرواية في زمن الحرب، وهنا كواحدة من سلسلة روايات المملكة للمؤلف، فالحرب أكثر دموية وأكثر عنفًا. والسكان ولا سيما الإناث، اللائي يبدو أن معظمهن يتعرضن للاغتصاب، يتأثرن أكثر ولكن مقاومتهن لا تزال ضئيلة.

هناك مجموعة من المقاومين للعدو المحتل لكنها مجموعة فاشلة سرعان ما يقبض على أفرادها ويتم اعتقالهم.

البطل كلاوس كلومب من عائلة ثرية، يحب القراءة ويكره العمل. لقد عمل في الطباعة ونشر بعض الكتب، تحديدًا ما يسمى بالكتب المنحرفة، والتي يبدو أنها تعني التخريب. لديه صديقة تدعى جوهانا، وفي سياق اهتمام جونسالو بعلاقة الإنسان بالآلة، نجد هنا جوهانا لا مشكلة لديها مع الدبابات. لكن كلاوس لا يرحب بهم. ويريد نشر كتاب يزعج الدبابات.

(الآلة هنا ليست فقط رمز للأعداء وحيشهم وأسلحتهم، ولكن برمزية العدو الأكبر للإنسان من وجهة نظر المؤلف.. وهي الآلة.)

يضعنا جونسالو أمام تساؤل بلا إجابة.. هل تغير الحرب شيئًا أم أن القوة هي التي تحرك كل شيء وأي شيء في الاتجاه الذي تريده.

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اما عن رولا عادل فهي مترجمة مصرية، تخرّجَت في كلية الألسن (قسم اللغة الروسيـة)، تدرّبت لفترة في وزارة الخارجية وعملَت بعدها بمجال السياحة. 

ونُشرت لها العديد من المقالات الأدبية بدوائر ثقافية مختلفة داخل مصر وخارجها تقصد مشروعا لترجمة الأدب الروسي الكلاسيكي المجهول وصدر لها العديد من الترجمات الأدبية باللغتين الروسية والإنجليزية. تعمل حاليًا بمجال الترجمة وكتابة المحتوى باللغات الثلاث؛ العربيّة والانجليزيّة والروسيّة، ومن ترجماتها"الأميرة تاركانوفا.. فصل مظلم في تاريخ روسيا" وغيرها".

غلاف الكتاب
مصر العربية للنشر والتوزيع رجل كلاوس كلامب جونسالو إم تافاريس رولا عادل معرض القاهره الدولي للكتاب

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