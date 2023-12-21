مجلس شئون التعليم بجامعة أسوان يبحث جاهزية الكليات لامتحانات الفصل الدراسى الأول

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بـجامعة أسوان اليوم الخميس، اجتماعه الـ(118) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب لمناقشة الترتيبات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2023 /2024.

استعدادات جامعة أسوان للامتحانات

من جانبه، قال الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الكليات انتهت من تشكيل الكنترولات وجداول الامتحانات طبقا للجدول الزمني للمجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أنه من المقرر انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الأربعاء 24 يناير 2024، وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من الخميس 25 يناير 2024، كما تمت مناقشة بدء الامتحانات في الكليات قبل الموعد المقرر مراعاة لإجازات رأس السنة والعطلات الرسمية مع مراعاة التباعد في أيام الامتحانات بين المادة، والتي تليها بمعدل مادتين في الاسبوع.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم التنسيق مع مدرسي اللغة الكورية الجدد بقسم اللغة الكورية كلية الألسن علي أن يتم إعداد جدول محاضرات تعويضية للطلاب القسم الي ما قبل الامتحانات مباشرة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة.