الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: فتح أسواق أسبوعية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

الأسواق
الأسواق

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بفتح أسواق جديدة وإقامة أكثر من سوق أسبوعى بالمراكز والمدن والقرى لزيادة أيام الأسواق الأسبوعية، والتى من بينها فتح سوق جديد بمنطقة المعمارية التابعة لمدينة البصيلية بإدفو ما يساهم بدوره فى توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتحقيق التوازن المطلوب الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى. 

إقامة المعارض ودعمها بالسلع بأسعار الجملة 

وكلف محافظ أسوان مسؤولي المحليات ومديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المختصة لمواصلة إقامة المعارض ودعمها بالسلع المختلفة بأسعار الجملة والمصنع، مع توعية المواطنين بجودة المنتجات والمعروضات فى المواقع المختلفة للإقبال عليها. 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، لتلبي احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين، وبأفكار خارج الصندوق بحلول مبتكرة. 

وفى سياق آخر، نظمت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية والغرفة التجارية آلية توزيع كميات السكر المخصصه للمحافظة بإجمالى ٩١٩ طن حتى الآن للتأكد من وصولها إلى المواطنين بجميع المدن والقرى حيث تم توزيعها من خلال منافذ الشركة المصرية، وهو الذى يتكامل مع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتى تشهد متابعة لحظية من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقًا لتكليفات محافظ أسوان فقد تم توفير كميات إضافية من السكر بالتنسيق مع موردين من داخل وخارج المحافظة، وتم طرحها بالأسواق، مؤكدًا على أنه تم ضخ أكثر من ١١٠٠ طن من السكر عن طريق سلاسل الهايبر ماركت، والشوادر، وجارى ضخ كميات إضافية أخرى لتحقيق التوازن المطلوب لهذه السلعة الحيوية، وتلبية الإحتياجات الجماهيرية منها على الوجه الأكمل. 

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محافظ أسوان الأسواق الأسبوعية السلع المخفضة إقامة المعارض توافر السلع الأساسية

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