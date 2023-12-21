الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بطلقٍ نارى خاطئ فى نجع حمادى

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلقٍ ناري خاطئ أثناء تنظيفه السلاح خرجت طلقة أودت بحياته، في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور واخطرت النيابة العامة في قنا لتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخص بطلق ناري في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبيَّن بعد الفحص مصرع "فوزي.ف"، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق ناري خاطئ أثناء تنظيف سلاحه خرجت منه طلقة نارية أودت بحياته، تقرر نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي تحت تصرف النيابة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا امن قنا محافظ قنا محافظة قنا نجع حمادي

مواد متعلقة

ارتفاع أعداد المصابين بحالات اختناق داخل مدرسة فى قنا الجديدة

إصابة طلاب ومعلمات بحالات اختناق بمدرسة في قنا الجديدة

بسبب خلاف على منزل.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو تهديد سيدة بقنا

وفد البنك الدولى يشيد بالمشروعات التنموية بقنا: يجب تعميم التجربة

الأكثر قراءة

عاجل.. بشائر 2024.. زيادة جديدة فى الأجور والمعاشات لأكثر من 30 مليون مواطن.. وانفراج أزمة الدولار

رسميًا.. الأهلى يطلب تأجيل سوبر الأبطال 24 ساعة

"عايشة دور الراجل".. ننشر أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم

سقوط العديد من القتلى فى إطلاق النار فى براغ ومقتل المسلح

مع التقلبات الجوية.. كيف تحمى نفسك من نزلات برد الشتاء؟

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

محمد نجيب فى فلسطين

ماجد حبته

المنتدى العربى الروسى

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة