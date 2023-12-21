مصرع شاب بطلقٍ نارى خاطئ فى نجع حمادى

لقي شاب مصرعه، اليوم الخميس، بطلقٍ ناري خاطئ أثناء تنظيفه السلاح خرجت طلقة أودت بحياته، في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور واخطرت النيابة العامة في قنا لتولى التحقيقات.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شخص بطلق ناري في قرية حمرا دوم، مركز نجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي إلى مكان الواقعة وتبيَّن بعد الفحص مصرع "فوزي.ف"، يبلغ من العمر 22 عامًا، بطلق ناري خاطئ أثناء تنظيف سلاحه خرجت منه طلقة نارية أودت بحياته، تقرر نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي تحت تصرف النيابة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.