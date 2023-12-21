الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دور ريادة الأعمال".. جلسة ضمن مؤتمر "Devfest'23" بجامعة أسيوط

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، المنعقد بجامعة أسيوط، والذي تنظمه مجموعة مطوري جوجل أسيوط "GDG Assiut"؛ للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.
 

محور ريادة الأعمال والابتكار

يناقش المؤتمر محور "ريادة الأعمال والابتكار"، الذى يعد واحدًا، من المبادئ السبعة، التى ركزت عليها وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والبحث العلمى؛ والتى تسعى كل مؤسسات التعليم العالى؛ لتطبيقه، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال تطوير المهارات الإبداعية لمواردها البشرية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوجيههم نحو الابتكار وريادة الأعمال؛ مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات سوق العمل فى المجالات المختلفة.

وشهد اليوم انعقاد جلسة حول "دور ريادة الأعمال وآليات تعزيزها فى مؤسسات التعليم العالي"؛ حاضر خلالها الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة قنا، ومستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.

وتحدث الدكتور محمد جلال، عن تجربته فى عالم الابتكار، وريادة الأعمال؛ من خلال إلقاء الضوء على رحلة ريادة الأعمال؛ والمهارات الأساسية التى يجب أن تتوفر فى الريادى الناجح؛ ومنها؛ القدرة على الابتكار، وخلق أفكار خارج الصندوق؛ وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة؛ أن يكون لديهم مهارات اتصال فعالة؛ ومهارات فى حل المشكلات؛ بالإضافة إلى المهارات المالية، والتنظيمية؛ مستعرضًا قصصا لأشهر رواد الأعمال؛ والكيفية التى قاموا من خلالها؛ ببناء مشاريعهم الريادية الخاصة بهم؛ مؤكدًا فى ذلك على دور التكنولوجيا الحديثة فى إزالة العديد من العوائق فى إطلاق المشاريع، وأثرها فى تطوير الأفكار الإبداعية، وضرورة توظيفها لنجاح المشروعات الناشئة.

وأوضح أهمية نوادى ريادة الأعمال فى الجامعات؛ ودورها الفعال فى تقديم فرص متميزة؛ لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، غير نمطي، يقوم على ركائز التكنولوجيا المتطورة.

وأشاد بالزخم التقنى والتكنولوجى الذى شهدته النسخة الثانية من مؤتمر Devfest2023 بجامعة أسيوط؛ والذى يعد خطوة مهمة، وإضافية يستفيد منها أصحاب الأفكار الإبداعية، والشركات الناشئة؛ مثمنًا جهود القائمين على المؤتمر فى جمع  العديد من التقنيين، والمطوريين، وأصحاب الشركات الريادية الناجحة؛ ليكونوا مرجعًا للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ممن لديهم أفكار إبداعية خلاقة تصلح لمشروعات ريادية تخدم المجتمع.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد جلال، أستاذ زائر ومحاضر في عدد من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وهو المدير المؤسس لحاضنات رواق ومركز ريادة الأعمال بجامعة الأزهر وساهم في إنشاء 30 شركة ناشئة ودعم 200 شركة لرواد الأعمال في مجالات تكنولوجية مختلفة.

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للمؤتمر التقني Devfest 23 أسيوط بجامعة أسيوط مجموعة٠ مطوري جوجل أسيوط كلية الحاسبات والمعلومات دور ريادة الأعمال وآليات تعزيزها فى مؤسسات التعليم العالي

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