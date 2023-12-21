تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

أكد المهندس محمد ماجد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، أن تقدمه الشركة ضمن المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا من خلال مستودعاتها المقامة على مساحة 54 ألف متر مربع وسعاتها التخزينية البالغة 9 صهاريج بإجمالى 17 ألف طن من السولار والبنزين والمازوت منخفض الكبريت، وكذلك خططها لمزيد من التطوير وتسهيل العمل وتقديم الخدمات بالمنطقة.

المنطقة الجغرافية البترولية

جاء ذلك خلال تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا اليوم والتى تضم مصفاة لعدد من الشركات التابعة للوزارة.

إمدادات بوتاجاز لتأمين احتياجات المحافظات

كما اشار المحاسب محمد فرحات رئيس شركة بتروجاس، إلى ما تقدمه المنطقة من إمدادات بوتاجاز لتأمين احتياجات محافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة من اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بحوالى 53 ألف أسطوانة يوميًا من إنتاج محطة تعبئة البوتاجاز التى تعتمد على تغذيتها من إنتاج بوتاجاز مصفاة القاهرة للتكرير بطنطا.

27 مستودعًا بالمنطقة

وخلال الجولة التفقدية بشركة أنابيب البترول أوضح المهندس نبوى محمود رئيس الشركة أن لديها 27 مستودعًا بالمنطقة، سعتها الإجمالية 220 ألف متر مكعب وتشرف على تشغيل خطوط بإجمالي أطوال 1100 كم من خطوط المنتجات والخام والبوتاجاز، وتقوم بتدفيع حوالى 63 ألف طن منتجات يوميًا وتخدم شركات التسويق المتنوعة بالمنطقة (مصر والتعاون للبترول واكسون موبيل وامارات مصر وأولى إنرجى وبترومين مصر وتوتال انرجيز وطاقة ).

كما عرض المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول، خطة تطوير مستودعاتها بالمنطقة والتى تضمن مرحلتها الأولى إضافة مظلة شحن جديدة وإحلال وتجديد الطلمبات والشبكات ومنظومة الإطفاء والإنذار التلقائى وذلك تزامنًا مع الالتزام باستمرار المستودع فى تنفيذ عمليات الشحن، حيث يقوم المستودع الذى تم إنشاؤه عام 1973 بشحن حوالى 3ر5 مليون لتر سولار وبنزين يوميًا.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس جمال فتحى مساعد الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ونواب رئيس الهيئة، للتكرير والتصنيع، الكيميائى محمد على، والنقل والتوزيع، المهندس أيمن عبد البديع، والتخطيط والمشروعات، المهندس أحمد الخليفة، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت.