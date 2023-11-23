البترول: 52 وحدة صهريجية لتموين الطائرات وتقديم الخدمة للسفن في 3 موانئ

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة مصر للبترول برئاسة المهندس محمد ماجد بخيت، تمتلك أسطولا من الوحدات الصهريجية بإجمالي 52 وحدة، لتموين الطائرات بالإضافة لـ 35 وحدة للنقاط الثابتة بمطارات القاهرة- شرم الشيخ الغردقة- برج العرب- أسوان – الأقصر، وبلغت الكمية المباعة خلال العام 1.2 مليون طن.

الشركة تستخدم أحدث طرق ومعدات تموين السفن وفقا للمعايير الدولية

وتابعت الوزارة، أن الشركة تستخدم أحدث طرق ومعدات تموين السفن وفقا للمعايير الدولية بعد تحديث أسطولها بناقلات مزدوجة البدن طبق خدمة تموين واشتراطات هيئة السلامة البحرية، وتقدم الشركة حاليا خدمة تموين السفن في 3 موانئ مصرية رئيسية، حيث بلغت الكمية المباعة خاليا العام 65 ألف طن.

وزير البترول يوجه بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود

كان المهندس طارق الملا وزير البترول، قد وجه بالتوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية والتوسع في إنتاج الزيوت المعدنية والمنتجات التخصيصية سواء منتجات كيماوية أو منظفات صناعية بجودة عالية.

وفي سياق آخر، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جيوسيبى بيدريتى الرئيس الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة فى شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين ، مشيراً إلى أن مناخ العمل فى سوق المنتجات البترولية فى مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وامكانيات للتطوير والتوسع فى أنشطة الشركات العاملة به.

ومن جانبه أكد الرئيس الإقليمى للشركة الماليزية على اعتزازها بالعمل فى السوق المصرى ورغبتها فى تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة وقارة أفريقيا ، مشيراً إلى اعتزام الشركة توفير تكنولوجيات متطورة لانتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصرى والأسواق العالمية.