بسبب قضية مخدرات.. إحالة المتهمين بالتعدي على سائق وتوثيقه أعلى سيارة

بين ليلة وضحها تحولت حياة سائق بمنطقة المطرية لجحيم ومطاردة من بسبب شائعة أنه المتسبب في إلقاء القبض على شقيق جيرانه في قضية مخدرات، وهو ما تكشفه “الدستور” في هذا التقرير.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المطرية من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بتضرره من سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم لحدوث مُشادة كلامية بينهم لاعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه في قضية “مخدرات”، تطورت لمشاجـرة تعديا خلالها عليه بالضــرب وتوثيقه أعلى سيارة نقــل قيادة أحدهما.

اعترافات المتهمين

وخلال التحقيقات اقر المتهمان أن المجني عليه السبب في إلقاء القبض على شقيقهما، بسبب قضية مخدرات، وهو من أبلغ قوات الأمن على شقيقهما، لذلك قررا التعدي عليه و"كسر عينه" أمام أهالي منطقته بالمطرية، ويوم الواقعة هجما عليه وربطاه على السيارة حتى يكون عبرة، حسب قولهما.

احالة المتهمين

وخلال الساعات الماضية، قررت جهات التحقيق بالنيابة العام إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التعدي على المجني عليه، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت قد كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة تعدى شخصين على سائق وتوثيقه أعلى سيارة نقل بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وفي سياق منفصل، كانت قد قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، إحالة متهم بقتل طفل أعلى سطح عقار، والتمثيل بجثته، وصبَّ عليها خرسانة لإخفاء الجثة إلى محكمة الجنايات.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بتغيب نجله “مروان، 10 سنوات” عن المنزل بدائرة القسم، والعثور عليه أعلى سطح عقار جاره أسفل خرسانة، وبالفحص تبين العثور على جثة طفل أعلى سطح عقار به عدة إصابات، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.