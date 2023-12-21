إحالة عامل متهم باغتصاب قاصر في المطرية للمحاكمة

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الخميس، إحالة عامل متهم باغتصاب فتاة قاصر وحملها منه سفاحا بدائرة قسم شرطة المطرية إ لى محكمة الجنايات.

إحالة عامل متهم باغتصاب فتاة قاصر للمحاكمة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة المطرية خطف المجني عليها من غير تحايل أو إكراه بأن استغل حداثة سنها واهما إياها بالزواج منها وساقها لمسكنه باعدا إياها عن أعين ذويها تمهيدا للنيل من جسدها.

واقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المخطوفة بغير قوة أو تهديد إذ وازعه الشيطان على ذلك فاستغل صغر سنها وغواها بعبارات عاطفية تطورت لتبادلهما مراسلات نصية وصور جنسية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حتى سخرها له إشباعا لشهواته، وما أن انفرد بها بمسكنه حتى تجرد من ملابسه وجردها من ملابسها مداعبا مواطن عفتها فنال مقصده وارتضت شهواته حتى حملت منه.