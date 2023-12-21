الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشيد بجهود بناء الإنسان المصرى وسلامة الأسرة والمجتمع

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم، وفدا من أعضاء اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة في إطار  فعاليات مبادرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للاهتمام بصحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، ونشر الوعي الصحي لدى السيدات والفتيات.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، والدكتور عماد خلاف، أستاذ جراحة أورام الثدي بقصر العيني، وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور عماد شاش، أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي، والدكتور حاتم أمين، نائب الرئيس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة بقنا،والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بقنا.

جهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري

وقال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا أشاد خلال اللقاء بجهود الدولة نحو بناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع، برعاية شخصية من القيادة السياسية لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، ويأتي سرطان الثدي في مقدمة الأورام السرطانية التي تعاني منها المرأة المصرية بنسبة تصل إلى ٣٥٪ من إجمالي الإصابات السرطانية للمرأة المصرية.

وأضاف عبد الباقي أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وكذا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية "السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.

وأوضح الدكتور هشام الغزالي، أنه تم عقد تدريبات للفرق الصحية من مقدمي الخدمة، كما تم عقد مؤتمر علمي بمركز الأورام بقنا وذلك لتبادل الخبرات والتأكيد على الخطوات العلمية المعتمدة في تشخيص وعلاج أمراض الثدي والتدريب علي الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية، كما جرى التدريب على أعمال الباثولوجي.

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