فعاليات أول أيام منتدى "مشاركة الشباب فى دعم وتنمية الدولة" بأسيوط

شهد مركز شباب ديروط الشريف أولى فعاليات المنتدى الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعنوان "مشاركة الشباب في دعم وتنمية الدولة المصرية" ضمن أنشطة فرع ثقافة أسيوط.

وشهد اليوم الأول لقاءً قدم الشيخ محمود زكي، خلاله، رؤيته حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز حضورهم السياسي، وذلك باعتبارهم الشريحة الكبرى من شرائح المجتمع، ولديهم القدرة على التأثير فيه بشكل كبير.

كما تناول دور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفكري، ومواجهة القضايا المتعلقة بالإرهاب والتطرف وغيرها من خلال اللقاءات والندوات التثقيفية. وأكد "زكي" في ختام حديثه على ضرورة تفعيل دور المرأة والشباب في المجتمع، من خلال ترسيخ قيم المواطنة، وتمكينهم من المشاركة في الحوار الوطني والحياة العامة، من أجل التطور الحضاري للمجتمع.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقام قصر ثقافة البداري محاضرة بعنوان "العمل الأهلي ومزاياه"، تحدث خلالها رشاد البحيري رئيس مجلس إدارة جمعية إشراقة لتنمية المجتمع، عن مفهوم العمل الأهلي، موضحًا دور جمعيات تنمية المجتمع المكمل لدور الدولة في دعم الأسر المستحقة، والأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتم حديثه بتوضيح مزايا العمل الأهلي، والتي من أهمها صقل مهارات العاملين به ودعمها، وتنمية روح التعاون بين المشاركين في العمل، وأخيرًا الشعور بأفراد المجتمع غير القادرين ومساعدتهم، الأمر الذي يسهم في تنمية روح المحبة والإخاء.