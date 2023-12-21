24 ديسمبر.. المطران سامي فوزي يترأس احتفالات الكنيسة الأسقفية بعيد الميلاد

يترأس الدكتور المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، احتفالات الكنيسة بقداس عيد الميلاد المجيد يوم الاحد الموافق ٢٤ ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مكان الاحتفال

وياتي ذلك بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية الكائنة بشارع ميشيل لطف الله بجانب فندق ماريوت، بحي الزمالك.

هذا واحتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، حيث أنه احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

وقال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى كلمته: إن المسيح دُعىّ إسمهِ رئيس السلام، إذ جاء ليعطي شعبهُ السلام ويكون مرشدهم.

وذكر رئيس الأساقفة: من الممكن أن نواجهه صعوبات في الحياة، ولكن جاء الله ليعيننا على تخطي هذه الصعوبات، مضيفًا: إن المسيح لديه خطة لحياتنا، حيث أن كل شئ يحدث في الوقت المناسب الذي يختارهُ الله.

وأضاف رئيس الأساقفة: أن الله دائمًا لديه خطة لحياتنا وهو يعمل في الوقت المناسب ليكون لنا حياة أفضل، مؤكدًا: عندما نعرف خطة الله لحياتنا فهذه أول خطوة ليكون لنا سلام مع الله.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا: أن يرشدنا الله في حياتنا، ويعطينا السلام.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كما هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزهِ في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا: إن مصر في ظل قيادتهِ حققت العديد من الإنجازات في شتى مجالات التنمية، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني، وتعزيز العلاقات الدولية.

وأعرب رئيس الأساقفة عن ثقته في قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار، مؤكدًا إن فوز الرئيس يعكس ثقة الشعب في رؤيتهِ لمستقبل أفضل، وأن الكنيسة على يقين أن القيادة تسعى لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

وأضاف رئيس الأساقفة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر العديد من التشريعات التي تدعم حقوق الأقباط في مصر، مثل قانون بناء الكنائس، إذ ساهمت هذه التشريعات في تعزيز الحرية الدينية وضمان حقوق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية.

واختتم رئيس الأساقفة: نصلي أن يوفق الله الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرتهِ الوطنية، وأن يعطيه الحكمة والمقدرة لحماية مستقبل مصر وأراضيها وشعبها.