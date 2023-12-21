الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: استكمال الحوار الوطني يستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية استكمال جلسات الحوار الوطني.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن استكمال جلسات الحوار الوطني تستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى بكافة الملفات، خاصة بعد مشهد الانتخابات الرئاسية واصطفاف كافة المواطنين أمام اللجان الانتخابية.

إثراء الحياة السياسية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استكمال الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس السيسي على استمرار المرحلة السياسية التى شهدتها البلاد والتى ساهمت فى إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام الغير مسبوقة التي فاجئنا بتاع العالم بأكمله.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن المجال العام سيشهد انفتاحا أكثر فى الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.

 

الخروج بنتائج أكثر إيجابية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود قضايا مهمة وملحة لم تستكمل بعد خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأنه يتوجب استكمالها الآن، ويمكن الآن الخروج بنتائج أكثر إيجابية وأسهل في التنفيذ.

ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن الرئيس السيسي حريص على جمع شمل المصريين، وتعزيز مناخ التشاركية، وتمت ترجمة ذلك بلقائه بمرشحي الانتخابات الرئاسية، مما يعكس صورة المشهد السياسي في الجمهورية الجديدة باتحاد كافة التيارات السياسية.

النائب أحمد سعد نويصر مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي السيسي الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

تفاصيل جولة وزير البترول للمنطقة الجغرافية ومصافى التكرير بطنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة