برلماني: استكمال الحوار الوطني يستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور فوزه بالانتخابات الرئاسية استكمال جلسات الحوار الوطني.

وقال نويصر، في تصريحات صحفية له، إن استكمال جلسات الحوار الوطني تستهدف خلق حالة من التواصل الفعال وتبادل الرؤى بكافة الملفات، خاصة بعد مشهد الانتخابات الرئاسية واصطفاف كافة المواطنين أمام اللجان الانتخابية.

إثراء الحياة السياسية

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استكمال الحوار الوطني يعكس حرص الرئيس السيسي على استمرار المرحلة السياسية التى شهدتها البلاد والتى ساهمت فى إثراء الحياة السياسية وإحداث حالة من التشاور الفكري والمجتمعي، وبدت ملامحها على أرض الواقع بالمشاركة الانتخابية والأرقام الغير مسبوقة التي فاجئنا بتاع العالم بأكمله.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن المجال العام سيشهد انفتاحا أكثر فى الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساحات المشتركة بين الجميع.

الخروج بنتائج أكثر إيجابية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى وجود قضايا مهمة وملحة لم تستكمل بعد خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأنه يتوجب استكمالها الآن، ويمكن الآن الخروج بنتائج أكثر إيجابية وأسهل في التنفيذ.

ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن الرئيس السيسي حريص على جمع شمل المصريين، وتعزيز مناخ التشاركية، وتمت ترجمة ذلك بلقائه بمرشحي الانتخابات الرئاسية، مما يعكس صورة المشهد السياسي في الجمهورية الجديدة باتحاد كافة التيارات السياسية.