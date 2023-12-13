الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: الشعب المصري سطر ملحمة وطنية جديدة تعكس وعيه وحبه للوطن

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في الانتماء وحب الوطن بصورته المشرفة أمام اللجان الانتخابية على مدار ثلاثة أيام.

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عضو بـ"الشيوخ": الانتخابات الرئاسية أفرزت واقعًا جديدًا عنوانه الأمل

 

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الشعب المصري سطر ملحمة مصرية وطنية جديدة تعكس وعيهم الوطني بأهمية المشاركة فى الانتخابات التي تعد استكمال لمسيرة  البناء والإصلاح والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات التي تبنتها القيادة الرشيدة  لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم ويتمناها كل المصريين.

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"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية أكدت التفاف المصريين حول وطنهم

 

وتابع عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري أثبت للعالم أنه شريك أساسي في بناء وطنه الغالي، وكتب نهاية أهل الشر من المغرضين الذين لا يريدون الخير لهذا الوطن العزيز.

وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن المشاركة عالية الكثافة رسالة واضحة بوحدة الصف المصري والاصطفاف على قلب رجل واحد في هذه المرحلة الهامة والفارقة في تاريخ الوطن.

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"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية أكدت التفاف المصريين حول وطنهم

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الانتخابات الرئاسية تمت بنزاهة وشفافية مما انعكس على نزول الشعب المصري، خاصة أنها تمت تحت إشراف قضائي كامل، موجها التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية وخروجها بصورة مشرفة تليق بالدولة المصرية.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات في ١٨ ديسمبر وقد أجريت الانتخابات التى أجريت في الفترة مابين ١٠ حتى ١٢ ديسمبر.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن انتخابات الرئاسة 2024 كانت ملحمة وطنية قام بها كافة الجهات والوزارات والدولة ممثلة في الحكومة والجهات القضائية، فالجميع قام بملحمة وأثبتت الانتخابات للكافة مدى الوطنية والإخلاص.

وأشار إلى أن انتخابات الرئاسة 2024 مشهد تاريخي، وإقبال غير مسبوق يدل على تناغم المجتمع، ويقدم المواطن رسالة تصل للعالم كله، بأن المواطن المصري حريص على إثبات وجوده.

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