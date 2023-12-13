"الإصلاح والنهضة": الانتخابات الرئاسية أكدت التفاف المصريين حول وطنهم
كشف هشام عبدالعزيز، رئيس حزب "الإصلاح والنهضة"، دلالة حرص الشباب على تقدم صفوف الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنه بمجرد إعلان النتيجة رسميًا نبدأ عصر الجمهورية الجديدة المبنية على المشاركة والوعي والأمل.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الانتخابات دللّت على الالتفاف حول الدولة المصرية وتحقيق معاني مهمة في إثبات الهوية المصرية ومعنى الوطن الواحد.
وتابع: "نستطيع الآن أن نقول نحن في عقد اجتماعي جديد مبني على المشاركة والتعددية وحق المواطنين في الإدلاء بأصواهم".
الانتخابات الرئاسية 2024
وانتهى المصريون من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها 4 مرشحون، وذلك بعد 3 أيام متواصلة، شارك فيها الناخبون في الاستحقاق الدستوري عبر 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا.
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