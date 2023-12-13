الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بـ"الشيوخ": الانتخابات الرئاسية أفرزت واقعًا جديدًا عنوانه الأمل

النائب طارق عبدالعزيز
النائب طارق عبدالعزيز

قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية 2024 أفرزت واقعًا جديدًا للدولة عنوانه الأمل، الذي ولد في هذا الماراثون الانتخابي، وترجمته أرقام المشاركة التاريخية الكبيرة التي عبرت بحق عن عظمة المصريين.

وأشار عضو الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الفائز في هذه الانتخابات هو المواطن المصري، الذي استطاع أن يقول كلمته ويفرض إرادته، التي بعثت رسالة للعالم بأن المصريين متوحدون خلف بلدهم لمواجهة التحديات التى تواجه وطنهم.

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حزب "مصر أكتوبر": المصريون سطّروا ملحمة وطنية خالصة خلال الانتخابات الرئاسية

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نقيب التمريض: 84% نسبة مشاركة التمريض خلال الانتخابات الرئاسية

ووجّه عضو مجلس الشيوخ الشكر إلى جموع الشعب المصري العظيم، التي زحفت إلى صناديق الاقتراع، وأدلت بصوتها في انتخابات ولم تسجل خرقًا واحدًا، وإنما اصطف الجميع في مشهد حضاري يليق بمصر الجديدة.

وتقدم طارق عبدالعزيز بالشكر إلى كل عناصر العملية الانتخابية بدءًا من المواطنين الشرفاء، ورجال القضاء، والشرطة المصرية الباسلة، والهيئة الوطنية للانتخابات، الذين نفذوا ملحمة وطنية كبرى.

عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية 2024 للدولة المصرية للمحررين البرلمانيين المواطن المصري للعالم

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