برلماني: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة دليل على ثقة الشعب في قيادته

اعتبر المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة دليل قاطع على الثقة الكبيرة للشعب المصري في قيادته الحكيمة.

الجمهورية الجديدة

وقال المنزلاوي، في بيانٍ، إن المصريين صوّتوا في هذه الانتخابات لتتجه مصر نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت أنه على وعي كامل بالمخاطر والتحديات التي تواجه مصر، وسيظل بجميع انتماءاته على العهد بدعم الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة.

وأضاف أنَّ فوز الرئيس السيسي، بولاية جديدة يعكس رغبة الشعب المصري في استمرار مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وتحقيق طموحات الشعب المصري.