السجن المشدد 6 سنوات لعامل في "خطف طفلة الشيخ زايد"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيها، وبراءة زوجته لاتهامهما بخطف طفلة بالتحايل حديثة الولادة من والدتها وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيها في الشيخ زايد.

المشدد 6 سنوات لـ عامل وبراءة زوجته لاتهامهما بخطف طفلة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين أيمن.أ 37 سنة، عامل، وزوجته هدى.م 39 سنة، ربة منزل، بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بخطف طفلة حديثة الولادة بالتحايل، اذ استغلا عسر وعوز والدتها وعدم وجود معيل لها وأبنائها، فعرضا عليها تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها، وما أن تحصلا عليها حتى بلغوها بوفاتها ليفارقا جريمتهما محل الاتهام الثاني.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها مستغلين حاجة الأم، وما إن تحصلا عليها عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعى قاصدين الحصول على مبلغ مالى مقابل الطفلة.