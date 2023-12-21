"بيطري المنوفية" يضبط 468 كيلو لحوم وأسماك فاسدة خلال حملات تفتيشية

أكد الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة المنوفية، قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بشن حملة تفتيشية موسعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة.

نتائج الحملات

وأسفرت الحملات عن ضبط 468 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى،لافتا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء حفاظًا على حقوق المواطنين.

وكما وجه محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وفي سياق آخر، أوضح المحافظ أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة تمكنت على مدار 3 أيام من تحرير 618 محضرا تموينيا ، تنوع ما بين 288 محضر مخالفات مخابز و330 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع أعلاف بناحية كفر بالمشط بمنوف لحيازته كمية قدرها 5طن نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر،

كما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات تموين بمركزي تلا وقويسنا لحيازتهم ما يزيد عن 700 كجم سكر تمويني، و630 زجاجة زيت مدعم بقصد بيعهم بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق .

فيما تم تحرير محضرين جنح الباجور ضد صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بناحية منشأة سيف، والأخر ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية قرية بى العرب لحيازتهم 7 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر.

