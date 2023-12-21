الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدريب عملي لطلاب هندسة المنوفية الأهلية بمؤسسة "BEDO" لتصنيع المعامل التعليمية

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية الأهلية

نظمت جامعة المنوفية تدريب عملي للطلاب بمؤسسة BEDO لتصنيع المعامل التعليمية لكليات الهندسة والجامعات التكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي ومدارس التعليم الفني والتدريب المهني، تحت إشراف الدكتور أحمد القاصد، رئيس الجامعة، والمشرف على جامعة المنوفية الأهلية، والدكتورة نانسى أسعد، المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور إبراهيم هاشم، عميد القطاع الهندسي بالجامعة. 

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أهمية تنظيم مثل هذه التدريبات العملية للطلاب خاصة طلاب القطاع الهندسى والذكاء الاصطناعي والحاسبات لتطوير مهارات الطلاب ووضعهم على أول طريق في حياتهم المهنية، حيث تقدم جامعة المنوفية الأهلية خدمة تعليمية على أحدث الأسس العلمية والتكنولوجية المتطورة، كما تهتم بالناحية العملية والتدريبية والتطبيقية بجانب الدراسة النظرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلى والدولى، وتعريف الطلاب بالمؤسسات القائمة بأيدى وعقول مصرية.

 تعريف الطلاب بخطوات الإنتاج

وأضافت الدكتورة نانسي أسعد، أن الطلاب حضروا التدريب العملي بالمصنع الذي يعد من المؤسسات الرائدة فى صناعة المعامل التعليمية في جمهورية مصر العربية وأفريقيا والشرق الأوسط، ومعرفة تاريخ نشأة المؤسسة وكيف بدأت وتطورت ما يعد دروس حياتية ملهمة للطلاب فى حياتهم المستقبلية.

وأوضح الدكتور إبراهيم هاشم، الذي أشرف على التدريب، أنه تم تعريف الطلاب على خطوات الإنتاج، وكيف يتم تصنيع المعامل والأجهزة من بداية الفكرة إلى أن يتم تنفيذها وتحويلها إلى معمل وأحدث التكنولوجيا التي توصلت إليها مؤسسة BEDO في صناعة المعامل التعليمية لكافة التخصصات، وفي جميع القطاعات، كما قام الطلاب بجولة داخل BEDO Planet، ومعرفة كيف يتم العمل بصفة مستمرة على تطوير إمكانات المؤسسة وتطويرها.

وفي ختام التدريب العملي، قدمت المؤسسة شهادات تقدير للطلاب ودرع تكريم للدكتور إبراهيم هاشم والدكتور طه شريف، ووجه الفريق الشكر لجميع المسؤولين بالمؤسسة عن فعاليات التدريب المثمرة.

محافظة المنوفية جامعة المنوفية الأهلية دكتوره نانسي اسعد دكتور احمد فرج القاصد طلاب كلية هندسة

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