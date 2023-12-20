انطلاق كابيتانو مصر فى المنوفية بنادى ميت خاقان

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر، برئاسة الدكتور محمود سعد المدير الفني، والدكتور السيد الشتيحي، والدكتور محمد المسلماني، ومحسن عبدالمسيح، وأسامة السطوحي، أعضاء اللجنة الفنية بالمشروع، وحلمي علام مسئول شركة الملابس للمشروع.

وشهد اللقاء بدء أول تدريب فعلي للاعبين بنادي ميت خاقان الرياضي، بحضور اللجنة الفنية للمشروع والمدربين والادارين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة بالنيابة عن الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، أهمية المشروع لمستقبل الكرة المصرية بشكل عام والمنوفية بشكل خاص، مشيرًا إلى سعادته البالغة بحضور كامل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور محمود سعد.

وأضاف وكيل الرياضة، أن المديرية ومجلس إدارة النادي متحمسين للمشروع ولن يبخلوا بأي جهد في سبيل تنفيذه على الوجه الأكمل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني للمشروع، أن المنوفية تمتلك مواهب كروية كبيرة، وأن المشروع سيسهم في اكتشافها وتطويرها.

وقال سعد، إن المشروع يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في كرة القدم من جميع أنحاء مصر، من خلال برامج تدريبية عالية المستوى بقيادة مدربين متخصصين.

وأضاف، أن المشروع سيمنح اللاعبين الشباب الفرصة للانضمام إلى الأندية المحترفة والتطور في مسيرتهم الكروية.

وأعرب أعضاء اللجنة الفنية عن سعادتهم بزيارة المنوفية، مؤكدين حرصهم على نجاح المشروع في المحافظة.

ووجه أعضاء اللجنة الفنية الدعوة لجميع اللاعبين الموهوبين في كرة القدم بالمحافظة إلى المشاركة في المشروع بالنسخ المقبلة، لأنه سيسهم في تحقيق أحلامهم الرياضية.

يذكر أن مشروع كابيتانو مصر يُعد أحد أهم المشروعات الرياضية في مصر، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، حيث يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في كرة القدم من جميع أنحاء مصر.