الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق كابيتانو مصر فى المنوفية بنادى ميت خاقان

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، اللجنة الفنية لمشروع كابيتانو مصر، برئاسة الدكتور محمود سعد المدير الفني، والدكتور السيد الشتيحي، والدكتور محمد المسلماني، ومحسن عبدالمسيح، وأسامة السطوحي، أعضاء اللجنة الفنية بالمشروع، وحلمي علام مسئول شركة الملابس للمشروع.

وشهد اللقاء بدء أول تدريب فعلي للاعبين بنادي ميت خاقان الرياضي، بحضور اللجنة الفنية للمشروع والمدربين والادارين وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وأكد الدكتور محمد سلامة وكيل الرياضة بالنيابة عن الدكتور سمير كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، أهمية المشروع لمستقبل الكرة المصرية بشكل عام والمنوفية بشكل خاص، مشيرًا إلى سعادته البالغة بحضور كامل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور محمود سعد.

وأضاف وكيل الرياضة، أن المديرية ومجلس إدارة النادي متحمسين للمشروع ولن يبخلوا بأي جهد في سبيل تنفيذه على الوجه الأكمل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني للمشروع، أن المنوفية تمتلك مواهب كروية كبيرة، وأن المشروع سيسهم في اكتشافها وتطويرها.

وقال سعد، إن المشروع يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في كرة القدم من جميع أنحاء مصر، من خلال برامج تدريبية عالية المستوى بقيادة مدربين متخصصين.

وأضاف، أن المشروع سيمنح اللاعبين الشباب الفرصة للانضمام إلى الأندية المحترفة والتطور في مسيرتهم الكروية.

وأعرب أعضاء اللجنة الفنية عن سعادتهم بزيارة المنوفية، مؤكدين حرصهم على نجاح المشروع في المحافظة.

ووجه أعضاء اللجنة الفنية الدعوة لجميع اللاعبين الموهوبين في كرة القدم بالمحافظة إلى المشاركة في المشروع بالنسخ المقبلة، لأنه سيسهم في تحقيق أحلامهم الرياضية.

يذكر أن مشروع كابيتانو مصر يُعد أحد أهم المشروعات الرياضية في مصر، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية، حيث يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة في كرة القدم من جميع أنحاء مصر.

محافظة المنوفية “كابيتانو مصر” إدارة برنامج كابيتانو مصر 2023 نادي ميت خاقان الرياضي المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

محافظ المنوفية يتفقد تطوير ممشى مليج الجديد وأعمال الرصف بشبين الكوم

محافظ المنوفية يفتتح حديقة الطفل.. ويوجه بفتحها للجمهور مجانًا

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة أريحا الفلسطينية

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

عاجل.. مجلس الأمن الدولى يُرجئ مُجددًا التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟