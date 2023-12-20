محافظ المنوفية يتفقد مستشفى قويسنا المركزى للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

تفقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، مستشفى قويسنا المركزي وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة قويسنا؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المدينة، رافقته الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وسامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وقرر محافظ المنوفية إحالة 105 من أطقم الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل، هذا ويبلغ إجمالي قوة المستشفى 1266 موظفًا، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.

متابعة الخدمات الطبية

وتفقد المحافظ غرف الطوارئ والجراحة، وأجرى حوارًا مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء.

كما تم تفقد جهاز الأشعة المقطعية، واستفسر المحافظ عن نسب تردد الحالات خلال اليوم، وقسم عناية الأطفال الذي يضم 4 أسرة وتم تدعيمها بـ 4 أسرة جدد للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، فضلًا عن متابعة قسم العناية المركزة.

واطمأن المحافظ على الحالات المرضية والتأكد منهم على مدى متابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل، وخلال التفقد أشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق في تجهيز عيادة متخصصة لمرضى السكر بالمستشفى تمهيدًا لافتتاحها قريبًا، وذلك بهدف تقديم خدمة جديدة لمرضى السكر والتخفيف من آلامهم.