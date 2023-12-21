كيف تُساعد "اليوجا" في تعزيز صحة القلب؟

تساهم عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وخيارات نمط الحياة في هذا العبء المتزايد، حيث برزت اليوجا كمنقذ محتمل للحياة، حيث أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تحسن بشكل كبير معدل ضربات القلب وضغط الدم والصحة العقلية.

فوائد اليوجا في تحسين صحة القلب يمكن مقارنتها بالتمارين التقليدية مثل المشي السريع، فهو يقلل من التوتر والالتهابات، ويحسن ضغط الدم ومحيط الخصر، ويعزز صحة القلب لدى كبار السن، حيث يمكن أن يؤدي دمج اليوغا في الحياة اليومية إلى تغيير قواعد اللعبة في إدارة الأمراض القلبية الوعائية والوقاية منها.

برزت اليوجا كمنقذ محتمل للحياة، حيث أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تحسن بشكل كبير معدل ضربات القلب وضغط الدم والصحة العقلية.

اليوجا: منارة الأمل

في هذا السيناريو، لا تظهر اليوجا كممارسة فحسب، بل كمنقذ محتمل للحياة، أبرزت دراسة في المجلة الأوروبية لتمريض القلب والأوعية الدموية أن 12 أسبوعًا من اليوجا مع التنفس العميق أدى إلى تحسن كبير في معدل ضربات القلب وضغط الدم والصحة العقلية، وتوافق جامعة هارفارد هيلث على ذلك، حيث تشير إلى أن اليوجا يمكن أن تعزز صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم، وتحسين النوم، والحد من الالتهابات.

دمج اليوجا في الحياة اليومية إن دمج اليوجا في الروتين اليومي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في إدارة الأمراض القلبية الوعائية والوقاية منها، حيث يتعلق الأمر بإيجاد التوازن - التآزر بين النصائح الطبية وتغييرات نمط الحياة، بالنسبة لأولئك الجدد في اليوجا، فإن البدء بالوضعيات البسيطة والدمج التدريجي(التحكم في التنفس) (التأمل) يمكن أن يكون مفيدًا للغاية، الأمر لا يتعلق بالكمال، حيث يتعلق الأمر بالتقدم.

فإن دمج ممارسات مثل اليوجا يمكن أن يعزز صحة القلب بشكل كبير، نحن كمجتمع، نحتاج إلى تبني هذه الممارسات، وجعلها جزءًا من حياتنا اليومية، يتعلق الأمر بخلق ثقافة العافية، حيث لا يُنظر إلى ممارسات مثل اليوجا على أنها علاجات بديلة فحسب، بل كمكونات أساسية للصحة والرفاهية.

ولكن لا يمكن المبالغة في تقدير دور اليوجا في صحة القلب، بينما نتعامل مع تعقيدات الحياة الحديثة والعبء المتزايد لأمراض القلب والأوعية الدموية إنها رحلة نحو قلب أكثر صحة وحياة أكثر صحة، نفس واحد.