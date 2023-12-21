تمرين صباحي منشّط.. حيل تساعدك على التخلص من سموم عقلك

في صخب الحياة اليومية وضجيجها غالبًا ما تحمل العقول عبء من ضغوط الأمس والقلق، والمهام غير المكتملة، ومع ذلك فإن تخصيص بضع دقائق كل صباح لإزالة السموم من عقلك أمر في غاية الأهمية وخلال سطور نوضح هذه الطرق.

تمارين التنفس الواعى

يعد بدء اليوم بتمارين التنفس العميق وسيلة قوية للتواصل مع ذاتك الداخلي، لذا ابحث عن مكان هادئ، واجلس بشكل مريح، وركز على أنفاسك، استنشق ببطء من خلال أنفك، واملأ رئتيك بعمق، ثم أخرج الزفير بلطف تعمل هذه الممارسة على تهدئة العقل، وتقليل هرمونات التوتر، وتزويد الجسم بالأكسجين، مما يوفر بداية هادئة ومركزة ليومك.

يوميات الامتنان

اقضِ بضع دقائق في تدوين الأشياء التي تشعر بالامتنان لها. إن الاعتراف بالجوانب الإيجابية في حياتك وتسجيلها يمكن أن يعزز الشعور بالتقدير والوفرة. من خلال توجيه انتباهك نحو النعم، فإنك توجه أفكارك بعيدًا عن المخاوف والشكوك، مما يمهد الطريق ليوم أكثر تفاؤلًا وإنتاجية.

التأمل الصباحي

إن تخصيص وقت للتأمل، حتى ولو لبضع دقائق، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حالتك العقلية. ابحث عن وضعية مريحة، وأغمض عينيك، وركز على أنفاسك أو على تصور مهدئ. يعزز التأمل اليقظة الذهنية، ويقلل التوتر، ويعزز الوضوح العقلي.

التخلص من متابعة السوشيال ميديا

تجنب التصفح عبر السوشيال ميديا من رسائل البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل فور الاستيقاظ، إن التعامل مع الشاشات على الفور يمكن أن يطغى على العقل بالمعلومات والمشتتات، بدلًا من ذلك، ابدأ يومك بأنشطة لا تتضمن الشاشات، مثل قراءة كتاب، أو الاستمتاع بوجبة إفطار ممتعة، أو الانغماس في هوايات إبداعية.

التصور والتأكيدات

خصّص بضع لحظات لتصور أهدافك وتطلعاتك مع التأكيد على الأفكار الإيجابية. تصور النجاح والسعادة والوفاء في عين عقلك. التأكيدات تعزز المعتقدات الإيجابية، وتغرس الثقة والدافع لمواجهة تحديات اليوم بنظرة إيجابية.

تمرين صباحي منشط

إن دمج النشاط البدني في روتينك الصباحي يمكن أن يكون له تأثير عميق على حالتك العقلية. إن المشاركة في تمرين صباحي قصير أو جلسة يوغا أو المشي السريع لا ينشط الجسم فحسب، بل ينشط العقل أيضًا. تطلق التمارين الرياضية هرمون الإندورفين، ما يعزز الحالة المزاجية، ويعزز التركيز الذهني، ويحدد مستوى الطاقة والإنتاجية لليوم.