عادات صباحية يمكن أن تساعد في التعامل مع الاكتئاب

الصباح هو الوقت الأكثر إيجابية في اليوم وهو أيضًا الوقت الأفضل لتأسيس روتين صحي يمكن أن يجعل المرء يشعر بالارتقاء، لكن هناك الكثير ممن يعانون من الاكتئاب خاصة في فترة الصباح ويعد الخروج منه حتى مع الأدوية والاستشارة أمرًا صعبًا.

فيما يلي بعض العادات الصباحية التي يمكن أن تساعد الشخص على التغلب على الاكتئاب:

تنظيف الأسنان

يعدّ تنظيف الأسنان أمر غريزي لأولئك الذين يتمتعون بصحة عقلية سليمة، لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، يمكن أن تكون مهمة شاقة بالنظر إلى أن لديهم مستويات منخفضة جدًا من الطاقة بشكل عام.

احصل على بعض ضوء الشمس

يمكن لأشعة الشمس أن تعزز هرمونات السعادة ويمكن أن تفعل المعجزات للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

وقت الاستيقاظ المنتظم

يمكن أن يكون اتباع روتين صباحي منتظم طريقة رائعة لإعداد نفسك ليوم ناجح، خاصة إذا كان شخص ما يعاني من الاكتئاب.

يقول الخبراء "إن تحديد وقت منتظم للاستيقاظ يمكن أن يكون مفيدًا في الحفاظ على عمل الساعة البيولوجية للجسم بسلاسة وتحسين نوعية النوم، مما قد يؤدي إلى تحسين أعراض الاكتئاب".

تمرين التنفس

إن قضاء بضع دقائق في الصباح لممارسة بعض أنشطة التنفس الأساسية أو اليقظة الذهنية يمكن أن يساعد الشخص على تركيز ذهنه وتقليل مشاعر القلق والتوتر، وهما عاملان يمكن أن يؤديا إلى تفاقم الاكتئاب.

ممارسة الرياضة

لقد ثبت أن التمارين الرياضية (سواء الثقيلة مثل رفع الأثقال أو الخفيفة مثل اليوغا) هي علاج فعال للاكتئاب لأنها تطلق هرمونات الإندورفين، التي تعمل على تحسين مزاجك.

وجبة فطور متوازنة

إن تناول وجبة إفطار متوازنة كل صباح يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم نسبة السكر في الدم ويمنح جسمك الطاقة التي يحتاجها ليتمكن من البقاء طوال اليوم.

الاكتئاب أو الاضطراب الاكتئابي الشديد هو مرض طبي شائع وخطير يؤثر سلبًا على شعورك وطريقة تفكيرك وتصرفاتك. يواجه الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب حزنًا مستمرًا، أو عدم الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة التي كانوا يستمتعون بها سابقًا، ويمكن أن يزعج النوم والشهية، وتشمل الأعراض الأخرى التعب وضعف التركيز.