الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة جديدة.. الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب تقل احتمالية إنجابهم للأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد تجربة الأبوة والأمومة من أكثر التجارب الممتعة في حياة الكثيرين، حيث يحقق الإنجاب الرغبة في بناء أسرة وتحقيق السعادة العائلية، ومع ذلك، فإن هناك دراسة جديدة تشير إلى وجود علاقة قوية بين الاكتئاب وانخفاض احتمالية إنجاب الأطفال لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة النفسية.

أجريت دراسة حديثة ونشرت في مجلة العلوم النفسية، استهدفت فهم العلاقة بين الاكتئاب والإنجاب، حيث شملت الدراسة عينة كبيرة من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب في سن مشابهة، وتمت مقارنتهم بمجموعة من الأشخاص الذين لا يعانون من الاكتئاب، وفقًا لما ذكره موقع "doctor.ndtv".

تعد الدراسة الجديدة مهمة في فهم العلاقة بين الاكتئاب وانخفاض احتمالية الإنجاب، فمن المهم أن يشمل الرعاية الصحية النفسية أيضًا المسائل المتعلقة بالتخصيب والإنجاب، حيث يمكن لعلاجات الاكتئاب المبكرة أن تسهم في تحسين صحة الجهاز التناسلي وزيادة فرصة الحمل للأشخاص المصابين بهذه الحالة النفسية.

العلاقة بين الاكتئاب والأنجاب:

وفقًا لنتائج الدراسة، تبين أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يظهرون استجابة هرمونية مختلفة؛ مما يؤثر على خلايا البويضات وحركة الحيوانات المنوية.

كما تبين أن مستويات التوتر والقلق المرتفعة لدى الأشخاص الاكتئابية تزيد من احتمالية المشاكل التناسلية لدى الذكور وتُضعف فرص التخصيب لدى الإناث.

بناءً على الدراسة، يمكن الاستنتاج أن هناك تأثيرا قويا للحالة النفسية للأشخاص المصابين بالاكتئاب على إمكانية الإنجاب، حيث تؤثر الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب في نظام الهرمونات وتؤثر بشكل سلبي على الإفرازات الهرمونية الطبيعية التي تحتاجها الجسم للحفاظ على صحة الجهاز التناسلي والتخصيب.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى انخفاض نشاط الجهاز العصبي المركزي والتأثير على المزاج والنشاط الجسماني العام، مما يؤدي إلى تغييرات في الرغبة الجنسية وقدرة الجسم على التكاثر.

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