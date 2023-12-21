الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز شباب مطروح ينظم ندوة عن تصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الأفكار الهدامة

مركز شباب مطروح
مركز شباب مطروح

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، عن مواصلة النادي الثقافي تنفيذ الأنشطة لشهر ديسمبر 2023 ، مشيرة إلى أنه تم عقد ندوة دينية توعوية عن تصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء على الأفكار الهدامة ونشر الوعي والثقافة، بين الشباب الأعضاء النادي الثقافي بمطروح بمركز شباب مطروح. 

جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات نجوي صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب،
وعلاء الدين الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية وبتعليمات الدكتور وليد عبد العزيز رفاعى مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بالنشء والشباب وتنمية قدراتهم، تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

تصحيح المفاهيم الخاطئة

وقامت مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة فى إدارة تنمية  الشباب بعمل ندوة  دينية توعوية  عن تصحيح المفاهيم الخاطئة والقضاء على الأفكار الهدامة ونشر الوعي والثقافة بين الشباب بمقر النادي الثقافي بقاعة التعليم المدني بمركز شباب مطروح لـ 30 شابا وفتاة.
بحضور الشيخ إبراهيم محفوظ مدير إدارة أوقاف النجيلة الواعظ والمدرس بمديرية أوقاف مطروح، والشيخ محمد شاهين الواعظ والمنشد بادارة أوقاف مطروح والشيخ سعيد خلف أمام وخطيب مسجد التنعيم. 

المخالفات الدينية والاعتقادات الخاطئة

وخلال الندوة تم  التعرف علي  المخالفات الدينية والاعتقادات الخاطئة  التي تؤثر علي الحياة الزوجية والعلاقات الاجتماعية والسلوك الخاطئ الذي يؤثر علي المجتمع  وتصحيح المفاهيم الخاطئة وفقا للشرع والدين  والقيم والمبادئ الإنسانية التي ترفع من شأن الفرد والمجتمع  
وفي ختام الندوة تم توزيع شهادات التقدير علي الفائزين في مسابقة (اكتب) في الرواية والنص المسرحي والتي تم تنفيذها  الأسبوع الماضي تحت إشراف أسماء عبد الغفار مدير إدارة تنمية الشباب، السعيد عبد الوهاب منسق النادى الثقافى، محمد خلف الله حجازي مشرف التنفيذ.

مديرية الشباب والرياضة بمطروح النادي الثقافي تنفيذ الأنشطة العام المالي الجديد مطروح

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