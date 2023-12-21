الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم

اشتباكات بين الاحتلال
اشتباكات بين الاحتلال وفصائل فلسطينية

أفاد التليفزيون العربي، أمس الأربعاء، باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال قرب مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 12 من طواقمه ومن النازحين في مقر جمعية الأمل بمدينة خانيونس.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء ضحايا الهجمات الوحشية الإسرائيلية في القطاع، إلى 20 ألف شهيد.

واستشهد أكثر من 40 فلسطينيا، وأصيب عشرات آخرين، مساء أمس، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة.

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