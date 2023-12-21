سيد رجب يكشف عن سبب حماسه للمشاركة فى فيلم The Goat

أقيم مساء اليوم العرض العالمي الأول للفيلم المصري الفرنسي The Goat في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث يعرض ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، وهو من إخراج الإيطالية الاريا بوريلي، ويشارك في بطولته النجم سيد رجب مع عدد كبير من الفنانين من العالم ومصر .

وقال عن الفيلم في تصريحات صحفية "لقد احببت فكرة الفيلم بمجرد ما أن عرضت على، فهي تتحدث عن الحفاظ علي الطفولة والتعامل معها، والحفاظ علي كرامة المرأة بشكل عام، حيث تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تدعي "هادية" وتقع فريسة لاطماع احدي الشركات الأجنبية التي تسعي للسيطرة علي المصدر الوحيد للمياه في قريتها الفقيرة، وتهرب هادية مع معزتها بحثا عن والدها وهو ما يعرضها للعديد من المخاطر".



وأضاف" أقوم بدور كبير البلد المتحكم في العديد من الأمور الحياتية لأهل القرية، إلي أن تأتي أناس من الخارج كما وضحت، ولكن هل سيتمكن من الحفاظ علي الأرض او المكان أو المياه أو الأطفال أو حتي الناس العادية، فالفيلم يطرح العديد من الإشكالات والعديد من التساؤلات منه هل يمكننا البقاء علي قيد الحياة في عالم ملئ بالعنف والقسوة".



وحول سبب حماسه للمشاركة في الفيلم فقال " أنا أحب التجارب الجديدة، فوجدت ان الفيلم لمخرجة إيطالية، والتصوير تم بالكامل في مصر وتحديدا في واحة سيوه وهي المرة الأولى التي أذهب إليها فيها، كما أن الفيلم انتاج مشترك بين المنتج إسلام الدخاخني والعديد من الشركات الأجنبية، بالإضافة إلي ممثلين أجانب، فأحببت التجربة وسعدت بمشاركتي فيها، فالدور الذي أقدمه متناسب مع المكان التي تتم فيه الأحداث، فالسيناريو لم يحدد المكان أو الزمان ولكنه وصف أن الناس الذين يعيشون في فقر شديد، حتي التعامل مع المرأة يكون مختلف بعض الشئ في تلك المجتمعات".

أبطال فيلم المعزة

الفيلم بطولة سيد رجب وجون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، الفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي، وسبق وحصد الفيلم 5 جوائز خلال منافسته في 3 مهرجانات عالمية، حيث فاز بجائزة أفضل قصة أصلية في إطار منافسته بمهرجان السويد السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم عن المرأة من مهرجان Dimension4th للأفلام المستقلة، وجوائز أفضل فيلم روائي طويل عن المرأة، وأفضل مخرجة، وأفضل فيلم روائي طويل دولي، في الدورة الـ 34 من مهرجان Indo الفرنسي السينمائي الدولي، كما أعلنت الشركة المنتجة للعمل مؤخرًا التبرع بإيرادات عروض الفيلم في روما لمساعدة أطفال غـ زة عن طريق مؤسسة Action Aid.