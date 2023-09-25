الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إطلاق الإعلان الرسمى لفيلم "The Goat" لسيد رجب وعمرو سعد

The goat
The goat

انطلق اليوم الإثنين، الإعلان الرسمي لفيلم The Goat للنجمة الحاصلة على الأوسكار ميرا سورفينو، بعد نشره على موقع مجلة Variety، وذلك استعدادًا لمشاركته في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، والذي تقام فعاليته في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

 

كانت ميرا سورفينو قد شاركت في أكثر من 100 عمل من قبل، كما حصلت على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وجولدن جلوب عن دورها في فيلم Mighty Aphrodite للمخرج وودي آلن، كما ترشحت لجائزة برايم تايم وجولدن جلوب عن مسلسل Norma Jean & Marilyn، وشاركت أعمالها في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثًا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

تفاصيل فيلم the goat

الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبدالرسول، الفيلم إنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

 

شركة أجورا ميديا للإنتاج  AGORA MEDIA PRODUCTION هي شركة إنتاج متخصصة في صناعة المحتوى وإنتاج الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والمسلسلات التليفزيونية قام بتأسيسها إسلام الدخاخني وأحمد الدخاخني.

 

وتهدف أجورا إلى صناعة أعمال مصرية بنكهة عالمية وذلك من خلال المزج بين الصناع والنجوم المصريين والعالميين في أعمال مختلفة تهدف إلى إعادة صناعة السينما المصرية إلى الخريطة العالمية مرة أخرى وتسليط الضوء على أماكن التصوير الغنية والفريدة في جميع أنحاء البلاد.

 

المخرجة الاريا بوريليهي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنها اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المت

https://wetransfer.com/downloads/132e22e5bdfcda8f26097c3f07601c2c20230925104453/52675e

The Goat فيلم The Goat The Goat سيدرجب مهرجان الجونة أفلام مهرجان الجونة

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