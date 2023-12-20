وزير التموين يحدد موعد انتهاء أزمة السكر

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه خلال الخمسة الأيام المقبلة سوف يشعر المواطن بانفراجة كبيرة في السكر، لافتا إلى أنه يتم حاليا ضخ السكر في جميع المنافذ التموينية الثابتة والمتنقلة والمتحركة.

وأضاف وزير التموين: “رئيس الوزارء قالي كنت في العين السخنة ولم أجد سكر، وفي نفس الوقت شنت مديرية التموين حملة على أحد السلاسل التجارية وأسفرت عن العثور على آلاف الأطنان يمتنع صاحبها عن عرضها وتحرر محضر بالواقعة”.

وأكد الوزير أنه لدينا الاحتياطي الاستراتيجي من السكر عال يصل إلى ستة شهور، كما أن المصانع ستبدأ خلال أسبوع من الآن في الإنتاج المحلي الذي يصل إلى 200 ألف طن من السكر المحلي الخام، وخلال أول إبريل ستبدأ مصانع البنجر في العمل أيضا وكل ذلك يعزز الاحتياطي الاستراتيجي من السكر الذي كان 7 و8 شهور والذي يبلغ حاليا 5.

وأشار إلى أنه لابد أن نحترم القانون في العمل الاقتصادي وحرية التجارة والمنافسة الذي يحرر السوق، موضحا أن التسعيرة الجبرية ليست الحل في حالة انخفاض المعروض. وأكد أنه في 15 يناير المقبل ستكون مشكلة السكر من الماضي.