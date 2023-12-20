موعد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2024

امتحانات الصف السادس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بالصف السادس الابتدائي.

جدول امتحانات 3 إعدادي محافظة الجيزة

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وبعد اعتمادها من قِبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ينشر "الدستور" جدول امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي بالجيزة عام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024.



-امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، يوم السبت 13 يناير 2024.



- امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، يوم الأحد 14 يناير 2024.

-امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 15 يناير 2024.

- امتحان مادتي الرياضيات، وICT، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.



وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات، ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي 2023/2024.

إعلام الطلاب بطريقة الامتحانات

وطالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن الآلية لعقد إجراء الامتحانات، بضرورة إعلام الطلاب بها مبكرًا سواء بنظام البوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

وشدد وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

مراعاة الدقة في وضع امتحانات الصف السادس الابتدائي

وشدد الدكتور رضا حجازي، على ضرورة مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية لامتحانات الصف السادس الابتدائي وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

جدير بالذكر أنه تنطلق امتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في شهر يناير المقبل بجميع صفوف النقل الدراسي والشهادة الإعدادية.