الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد وجدول امتحانات الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2024

امتحانات
امتحانات

امتحانات الصف السادس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين والمعلمات بالصف السادس الابتدائي.

جدول امتحانات 3 إعدادي محافظة الجيزة

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وبعد اعتمادها من قِبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

"حجازى" مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات..ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى

 

ينشر "الدستور" جدول امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي بالجيزة عام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024.

-امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، يوم السبت 13 يناير 2024.


- امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، يوم الأحد 14 يناير 2024.

-امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية، يوم الإثنين 15 يناير 2024.

- امتحان مادتي الرياضيات، وICT، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات، ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي 2023/2024.

txt

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل والشهادات

 

إعلام الطلاب بطريقة الامتحانات 

وطالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن الآلية لعقد إجراء الامتحانات، بضرورة  إعلام الطلاب بها مبكرًا سواء بنظام البوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي.

وشدد وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

مراعاة الدقة في وضع امتحانات الصف السادس الابتدائي  

وشدد الدكتور رضا حجازي، على ضرورة مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية لامتحانات الصف السادس الابتدائي وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.

جدير بالذكر أنه تنطلق امتحانات نصف العام الدراسي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، في شهر يناير المقبل بجميع صفوف النقل الدراسي والشهادة الإعدادية.

الصف السادس الابتدائي جدول امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي جدول امتحانات 3 إعدادي امتحانات الصف السادس الابتدائي الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم أحمد راشد محافظ الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل| 8 تحديات خارجية تواجه الرئيس السيسى خلال فترة ولايته الثالثة

عاجل.. وزير التموين يزف بشرى سارة بشأن السكر: "اللى عاوز باكتة هيلاقيها"

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

جريمة فى الحى الراقى.. تفاصيل العثور على جثة فتاة بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟