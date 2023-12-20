الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف النقل والشهادات

امتحانات الترم الأول
امتحانات الترم الأول

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، ارتفعت معدلات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمده من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، اعتمدت محافظة الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي.

وتبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24 يناير 2024، اختبارات  الشهادة الإعدادية بالجيزة سواء ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم).

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المواصفات الفنية للورقة الامتحانية

وتستعد الادارات التعليمية، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية الورقية للورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات، والمراجعة الدقيقة لإخراج الورقة الامتحانية في أحسن صوره خالية من الأخطاء العلمية والتنسيقية، مع مراعاة الدقة وتحري المصداقية في الأسئلة داخل الورقة الامتحانية، والبعد عن المغالاه والتعقيد في أسئلة الامتحانات، وأن تكون الأسئلة الحياتية والمتحررة تكون مطابقه للواقع بعيدا عن الايحاءات السياسية والدينية.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2024

وتبدأ من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير، امتحانات الصفين الثانى والثالث الابتدائي 2024

و تبدأ من السبت 6 يناير وحتي الخميس 11 يناير 2024، اختبارات الصفوف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع )، ويبدأ من السبت 13 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024، الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع).

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أساس دخول الامتحانات.. أخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024


ويبدأ من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024، الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني)، ويبدأ من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024، الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني )

 ثالثًا/مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وفي الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024، الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال

و يبدأ من السبت 6 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024، الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين.

يبدأ من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024، الصف الأول الثانوي العام، والصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الأحد 14 يناير 2024 وحتي الأربعاء 24 يناير 2024.

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