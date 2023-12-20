الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء يكشف جهود التموين لحل أزمة السكر والكميات التى ضُخت بالأسواق

السكر
السكر

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن آخر تطورات مباحثات الدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي وإجراءات الدولة لحل أزمة السكر

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عملية المشاورات مع صندوق النقد مستمرة، وتستهدف وضع إطار زمني جديد، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في وقتها، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم.

إجراءات الدولة لحل أزمة السكر

وعن أزمة السكر، أكد أنها تحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء ومتابعة يومية مع الوزراء المعنيين، مشيرًا إلى أن وزير التموين أكد اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء أن وزارة التموين تتعامل بصورة جدية مع أزمة السكر، وضخت 245 ألف طن سكر في الأسواق الأيام الماضية، ما ساهم في حلحلة الأزمة وسيتم ضخ كميات كبيرة من السكر الفترة المقبلة.

الوزراء أزمة السكر وزارة التموين ضخ كميات كبيرة اجتماع مجلس الوزراء

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