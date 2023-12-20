الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

متصلة تنهار على الهواء: "زوجى ترك أولاده وهرب من 23 سنة" (فيديو)

د. أيمن الحجار
د. أيمن الحجار

أجاب الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال متصلة منهارة من البكاء، مفاده أنها تعاني منذ أكثر من 23 عامًا، على أمل أن يكرمها الله سبحانه وتعالى، إلا أن حالتها تزداد سوءًا، حيث تركها زوجها وتهرب من مصاريف أبنائه،  حتى ماتت ابنتها، ومات ابنها، وتريد أن تعرف كيف ترضى بما قسمه الله لها؟.

وقال الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "صبرك مثال عظيم للأم المصرية التى تعرف حق المسئولية، فزوجها ترك لها أبناءه منذ 23 سنة، فهى لها ثواب المجاهدين، والله سيعوضها بأجر  كبير وعطاء يرضيها".

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واستكمل: "اصبرى واحتسبى عند الله سبحانه وتعالى، وتمسكى بحبل الله وادعى الله حتى تكملى رسالتك مع أبنائك، وأنتِ تحبين الله ورسوله تقوى بهما".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

https://youtu.be/3RSy3JUA_jg?si=wtKZevZFd_n2rDrX

الدكتور أيمن الحجار الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء بالأزهر ثواب المجاهدين

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