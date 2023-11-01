أيمن الحجار: تجلى الله على سيناء جعلها أغلى بقعة فى الأرض.. فيديو

قال الدكتور أيمن الحجار، من علماء الأزهر الشريف، إن أرض سيناء مباركة، لافتا إلى أن صفوة الخلق وهم الأنبياء نزل عليهم الوحي فى هذه البقعة المباركة التي تجلى الله سبحانه وتعالى عليها.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم: "هى البقعة الوحيدة التى حدث عليها التجلي، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجبر خاطر سيدنا موسى، فتجلى الله علي الجبل فاهتز فلم يتحمل انوار الله سبحانه وتعالى، وخر موسى صعقا"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ".



واستكمل: "تجلى الله على سيناء جعلها من أفضل أراضي الدنيا لما تحويه من كنوز ومعادن، وكانت مسار أنبياء الله، فلما أحبه الله أحبه أنبياء الله، منهم سيدنا إبراهيم ويعقوب ويوسف".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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