الوزراء: 5.6 مليار دولار حصيلة تخارج الدولة من 14 شركة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد اليوم خلال المؤتمر الصحفي، أن برنامج الطروحات يأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي إطار عملية إصلاح شاملة تقوم بها الدولة لدعم دور القطاع الخاص.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وثيقة ملكية الدولة تقوم على تخارج الدولة كليًا أو جزئيًا من العديد من الأنشطة والقطاعات، وأوضح ريئس الوزراء أن مصر حريصة على عملية الإصلاح الشاملة بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها أو الظروف السياسية في الإطار الإقليمي والدولي.

جارٍ التخارج من 50 شركة أخرى

وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات حقق نجاحًا حتى الآن، في 14 شركة بلغت قيمة التخارج منها 5.6 مليار دولار، كما أكد حرص الدولة من الاستفادة الدولية في مجال الطروحات ومن هنا كان التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية وهي بمثابة مستشار استراتيجي للدولة في مجال الطروحات، وتم التخارج من 14 شركة وجارٍ التخارج من 50 شركة في مجالات عدة.