882 مليون دولار تدخل خزينة الدولة بعد شراكة الـ7 فنادق

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وقع على اتفاقية نهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق عالمية مع الحكومة.

أضاف موسى، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الفنادق التي تضمنت في الاتفاقية تحتاج إلى تطوير: “النّاس بتقول باعوا الفنادق.. طب نعمل إيه؟.. الدولة تمشي يمين أنتم شمال.. مش دي مطالبكم بمشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.. ولو جينا نقارن تكليف مجموعة طلعت مصطفى بإدارات الفنادق لا طبعا القطاع الخاص أفضل بكثير”.

وتابع أن الفريق كامل الوزير وقع اليوم مع شركة ألمانية لزيادة الاستثمار وتنمية الموارد الخارجية، منوها بأن التخارج ومشاركة القطاع الخاص ستستفيد منه الدولة بجانب الصندوق السيادي، والبداية من اليوم بدخول 882 مليون دولار للدولة.

أهمية الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص له فوائد عدة، منها زيادة فرص العمل، وزيادة الدخل من مجال السياحة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والعملة الصعبة، وتوطين الصناعة.