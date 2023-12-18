أحمد موسى: السيسى يواجه تحديات الإخوان ويحظى بثقة العالم (فيديو)

أشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر واجهت تحديات وخسائر جسيمة بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، التي هددت الأمن القومي للدولة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أثبت قوته وقيادته في منطقة مضطربة أمنيًا.

ونقل موسى، في فقرة الأخبار ببرنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، تهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس السيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة، إضافة إلى تهنئة الزعماء العرب للرئيس السيسي بولاية جديدة لمدة 6 سنوات.