الزمالك إلى ربع نهائى الكونفيدرالية بـ"نقطة" من ساجرادا الأنجولى

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ارتفع رصيد الزمالك عند 10 نقاط في الصدارة ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وجاء ساجرادا في المركز الثالث بـ4 نقاط.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك سيطر على اللقاء من البداية، وسدد الجزيري من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 16، كاليبي حوّل الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها عواد بسهولة.

وسدد محمد أشرف روقا كرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ناثان مبروكي لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وأضاع ساجرادا فرصة محققة في الدقيقة 20 بعدما استلم مويسيس كاليبي الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، ولكن نجح نبيل عماد في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

زيزو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها اللاعب فابريسيو مافوتا لتمر الكرة لخارج الملعب.

وسدد عمر جابر كرة قوية في الدقيقة 28 لكن تصدى لها الحارس ناثان مبروكي ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

في الدقيقة 40، زيزو أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس ناثان مبروكي.

سادا ديالو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وأمسك بها الحارس عواد.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك واصل ضغطه في بداية الشوط الثاني على أمل التسجيل.

زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وصلت لناصر منسي أمام المرمى الذي سدد الكرة ولكن في جسد الحارس.

مويسيس كاليبي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وصلت للمثلوثي الذي سدد الكرة مع خروج خاطئ من الحارس ناثان مبروكي، ولكن شتتها أحد المدافعين من على خط المرمى لتضيع فرصة هدف محقق للزمالك.

بيني بابل أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، وشتتها عمر جابر من على القائم الثاني ثم شتتها عواد لخارج الملعب.