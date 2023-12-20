الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك إلى ربع نهائى الكونفيدرالية بـ"نقطة" من ساجرادا الأنجولى

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

ارتفع رصيد الزمالك عند 10 نقاط في الصدارة ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، وجاء ساجرادا في المركز الثالث بـ4 نقاط.

اقرأ أيضًا.. الكونفيدرالية: تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا فى الشوط الأول
 

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك سيطر على اللقاء من البداية، وسدد الجزيري من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 16، كاليبي حوّل الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها عواد بسهولة.

وسدد محمد أشرف روقا كرة  من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ناثان مبروكي لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وأضاع ساجرادا فرصة محققة في الدقيقة 20 بعدما استلم مويسيس كاليبي الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، ولكن نجح نبيل عماد في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

زيزو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها اللاعب فابريسيو مافوتا لتمر الكرة لخارج الملعب.

وسدد عمر جابر كرة قوية في الدقيقة 28 لكن تصدى لها الحارس ناثان مبروكي ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

في الدقيقة 40، زيزو أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس ناثان مبروكي.

سادا ديالو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وأمسك بها الحارس عواد.

أحداث الشوط الثاني

الزمالك واصل ضغطه في بداية الشوط الثاني على أمل التسجيل.

زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وصلت لناصر منسي أمام المرمى الذي سدد الكرة ولكن في جسد الحارس.

مويسيس كاليبي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وصلت للمثلوثي الذي سدد الكرة مع خروج خاطئ من الحارس ناثان مبروكي، ولكن شتتها أحد المدافعين من على خط المرمى لتضيع فرصة هدف محقق للزمالك.

بيني بابل أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، وشتتها عمر جابر من على القائم الثاني ثم شتتها عواد لخارج الملعب.

الزمالك ساجرادا الانجولي مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي الكونفدرالية الافريقية تعادل سلبي

مواد متعلقة

الكونفيدرالية: تعادل سلبى بين الزمالك وساجرادا فى الشوط الأول

30 دقيقة.. محاولات متبادلة بين الزمالك وساجرادا والتعادل السلبى يسيطر

الأكثر قراءة

عاجل| مسئول حكومى يكشف أسباب "الارتفاع الجنونى" للذهب وموعد تراجعه

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

عاجل| أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

عزة مصطفى مُدافعًة عن محمد صلاح: "عايزينه يخاصم الدنيا والإنسانية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟