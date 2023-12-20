الأربعاء 20 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكونفيدرالية: تعادل سلبي بين الزمالك وساجرادا في الشوط الأول

الزمالك وساجرادا
الزمالك وساجرادا

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك سيطر على اللقاء من البداية، وسدد الجزيري من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 16، كاليبي حوّل الكرة براسية قوية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها عواد بسهولة.

وسدد محمد أشرف روقا كرة  من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ناثان مبروكي لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وأضاع ساجرادا فرصة محققة في الدقيقة 20 بعدما استلم مويسيس كاليبي الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ولكن نجح نبيل عماد في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

زيزو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها اللاعب فابريسيو مافوتا لتمر الكرة لخارج الملعب.

وسدد عمر جابر كرة قوية في الدقيقة 28 لكن تصدى لها الحارس ناثان مبروكي ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

في الدقيقة 40، زيزو أرسل تمريرة طولية لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس ناثان مبروكي.

سادا ديالو أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين وأمسك بها الحارس عواد.

اقرأ أيضا.. 30 دقيقة.. محاولات متبادلة بين الزمالك وساجرادا والتعادل السلبي يسيطر

تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي وعبدالله جمعة وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثلاثي معاذ علاء وحاتم سكر وإبراهيما نداي من قائمة الأبيض لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك ساجرادا الانجولي مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي البطولة الكونفدرالية تعادل سلبي

مواد متعلقة

30 دقيقة.. محاولات متبادلة بين الزمالك وساجرادا والتعادل السلبي يسيطر

منسى والجزيرى يقودان هجوم الزمالك أمام ساجرادا فى الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

البيت الأبيض: المناقشات بشأن هدنة إنسانية فى غزة والإفراج عن محتجزين "جادة للغاية"

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار.. عيار 21 يسجل رقم قياسي

تيريس جيبسون فى الأهرامات: حققت حلمى بعد الأربعين وأنتظر هدية السيسى

بحصة ٣٩ ٪؜.. طلعت مصطفى تستحوذ وتدير ٧ فنادق في مصر

انفراجة في أزمة تجديد أحمد فتوح للزمالك.. التفاصيل كاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

جلال حمام

لكل طموح تحديات.. والعبرة بالنتائج

أحمد الصغير

طرق التجارة المصرية عبر العصور.. والتحديات الجديدة لقناة السويس!

حسين دعسة

14 ساعة تاريخية.. نجح الجيش العربى الأردنى فى منع تهريب المخدرات والأسلحة من العصابات السورية

الحسين عبدالرازق

مبروك لمصر!

إبراهيم داود

الثمانينيات وشعرها

وائل لطفي

معارضون فى قصر الرئاسة

منى رجب

اصطفاف وطنى مع السيسى من أجل مصر

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصابون من جيش الاحتلال يرفضون زيارة نتنياهو لهم فى مستشفى "شيبا"

هل ستشجع حادثة "قتل المخطوفين بالخطأ" إسرائيل على العودة إلى الهدنة؟

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟