30 دقيقة.. محاولات متبادلة بين الزمالك وساجرادا والتعادل السلبى يسيطر

مرّت 30 دقيقة من مباراة الزمالك وساجرادا في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونف درالية، وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين.

الزمالك سيطر على اللقاء من البداية، وسدد الجزيري من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 16، كاليبي حوّل الكرة برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء أمسك بها عواد بسهولة.

وسدد محمد أشرف روقا كرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس ناثان مبروكي لتمر الكرة فوق العارضة لخارج الملعب.

وأضاع ساجرادا فرصة محققة في الدقيقة 20 بعدما استلم مويسيس كاليبي الكرة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين، ولكن نجح نبيل عماد في تشتيت الكرة من أمامه بشكل رائع.

زيزو سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها اللاعب فابريسيو مافوتا لتمر الكرة لخارج الملعب.

وسدد عمر جابر كرة قوية في الدقيقة 28 لكن تصدى لها الحارس ناثان مبروكي ببراعة وأخرجها إلى ركنية.

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تشكيل الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبدالغني - حمزة المثلوثي - محمد عبدالشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبدالمجيد وأحمد زكي وعبدالله جمعة وسيد عبدالله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.

واستبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الثلاثي معاذ علاء وحاتم سكر وإبراهيما نداي من قائمة الأبيض لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.