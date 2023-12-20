اليقظة المفرطة: كيف تؤثر المنبهات على صحة وأداء الطلاب فى فترة الامتحانات؟

مع اقتراب فترة الامتحانات، ينغمس الطلاب في الاستعدادات الدراسية المكثفة، ويبدأ البعض في اللجوء إلى شرب المنبهات لزيادة اليقظة والتركيز. لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذه العادة يمكن أن تحمل آثارًا سلبية خطيرة على الصحة والأداء العقلي للطلاب، وخلال السطور التالية يستعرض "الدستور" أضرار المنبهات.

أضرار المنبهات

تعتبر المنبهات مصدرًا شائعًا لزيادة اليقظة والانتباه، إلا أن تناولها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة. من بين أضرار الإفراط في تناول المنبهات: القلق المفرط، اضطرابات النوم، ارتفاع ضغط الدم، التوتر العصبي، وحتى قد تسبب ببعض المشاكل القلبية. علاوة على ذلك، تؤثر المنبهات على التركيز والأداء العقلي بشكل سلبي في المدى الطويل، مما يعكر القدرة على تذكر المعلومات والتفكير بوضوح وبكفاءة.

تأثير المنبهات على النوم

استخدام المنبهات، خاصة الكافيين والمنبهات الأخرى، قد يؤثر سلبًا على نوعية النوم والأنماط النومية للأفراد. الآثار تختلف من شخص لآخر، لكن هناك بعض النقاط العامة:

تأخير النوم: المنبهات قد تمنع الشخص من الشعور بالنعاس الطبيعي في وقت النوم، مما يؤدي إلى تأخير بداية النوم.

تقليل جودة النوم: على الرغم من أن المنبهات قد تساعد في اليقظة، إلا أنها قد تؤثر على جودة النوم العميق والمرحلة الرئيسية من النوم التي تساعد في استعادة الجسم والعقل.

زيادة اضطرابات النوم: بعض الأشخاص قد يعانون من اضطرابات النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ المتكرر في وقت متأخر من الليل بسبب تأثير المنبهات على النوم.

فترة نصف الحياة للمنبهات: تعتبر بعض المنبهات كالكافيين لها فترة نصف حياة طويلة في الجسم، مما يعني أنها قد تستمر في التأثير على الجسم والنوم لساعات بعد تناولها.

هناك تفاعلات فردية مع المنبهات، حيث يمكن أن يكون التأثير أكبر على بعض الأشخاص مقارنة بآخرين. تجنب تناول المنبهات في فترة ما بعد الظهر أو المساء قد يكون مفيدًا لتحسين نوعية النوم.

بالنظر إلى الآثار السلبية الجسدية والعقلية للإفراط في استهلاك المنبهات، يجب على الطلاب أن يتجنبوا اللجوء إليها كحل لزيادة الأداء أثناء الامتحانات. بدلًا من ذلك، يُنصح بتبني نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنوم الكافي وتقنيات فعّالة للدراسة والتحضير للامتحانات. الصحة هي الأساس للأداء الأفضل، ولا يمكن تحقيق النجاح بتضحيات تؤثر سلبًا على الصحة العامة.